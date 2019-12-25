В МИД назвали страны, в меньшей степени пострадавшие от пандемии

Дипломаты считают, что Китай и ЕАЭС меньше пострадали от распространения вируса, чем другие регионы.

В российском МИД назвали страны, в меньшей степени пострадавшие от пандемии. Заместитель главы внешнеполитического ведомства Игорь Моргулов рассказал о ситуации во время форума "Один пояс, один путь" Евразийского экономического союза и китайской инициативы, проводимого в рамках видеоконференции.

Мы рады констатировать, что в зоне ЕАЭС и в Китае дела обстоят лучше, чем в других регионах мира...Мы видим, что серьезные произошли нарушения и в транспортном сообщении, и в торговых связях, и в производственно-сбытовых цепочках. Результатом стала глобальная рецессия Игорь Моргулов, замминистра МИД России

Дипломат напомнил, что распространение коронавируса сказалось на мировой экономике, а также системах здравоохранения. По словам Моргулова, пандемию можно назвать катализатором процессов, которые на самом деле могут изменить жизнь людей к лучшему. В первую очередь это касается цифровизации жизни общества.

Лавров заявил, что Москва ответит на хамство Запада.

Фото: Piter.tv