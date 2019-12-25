Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным

Глава МИД РФ заявил о том, что ЕС не может адекватно оценивать происходящее в мире.

Сергей Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Алексеем Навальным. По мнению министра внешнеполитического ведомства России, данная ситуация показывает неспособность ЕС к адекватной оценке происходящего в мире. Он добавил, что Брюссель стремится ставить себя вне закона. Об этом российский чиновник заявил в интервью хорватской газете "Вечерни лист".

Вместо уважения международно-правового документа представители Германии и Франции инициировали очередную порцию нелегитимных санкций ЕС в отношении российских граждан. Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире Сергей Лавров, глава МИД России

Напомним, что ЕС ввел ограничения против шести граждан РФ и научного института из-за ситуации с отравлением Алексея Навального. Всем фигурантам дела запретили въезд на территорию Евросоюза. МИД пообещал зеркально ответить на данные меры. Сергей Лавров напомнил, что берлин не смог дать ответы на многочисленные запросы Москвы. Эта ситуация нарушает обязательства Германии по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.

Захарова заявила об открытой цензуре со стороны Twitter и Facebook.

Фото: МИД России