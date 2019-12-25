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Лавров: Россия удовлетворена тем, что обстановка в Киргизии входит в спокойное русло
Сегодня, 12:24
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lesjasap

Лавров: Россия удовлетворена тем, что обстановка в Киргизии входит в спокойное русло

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Глава МИД России встретился с коллегой из Киргизии.

Сергей Лавров заявил о том, что Россия удовлетворена тем, что обстановка в Киргизии входит в спокойное русло. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на встрече с коллегой Русланом Казакбаевым.

Мы с обеспокоенностью следили за развитием обстановки и с удовлетворением отмечаем, что на данный момент она входит в спокойное русло

Сергей Лавров, глава МИД России

Министр отметил, что Москва рассчитывает на дальнейшее продвижение союзнических отношений с Киргизией.

Захарова призвала россиян воздержаться от зарубежных поездок из-за пандемии.

Фото: МИД России

Теги: киргизия, мид, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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