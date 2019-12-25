Лавров: Россия удовлетворена тем, что обстановка в Киргизии входит в спокойное русло

Глава МИД России встретился с коллегой из Киргизии.

Сергей Лавров заявил о том, что Россия удовлетворена тем, что обстановка в Киргизии входит в спокойное русло. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на встрече с коллегой Русланом Казакбаевым.

Мы с обеспокоенностью следили за развитием обстановки и с удовлетворением отмечаем, что на данный момент она входит в спокойное русло Сергей Лавров, глава МИД России

Министр отметил, что Москва рассчитывает на дальнейшее продвижение союзнических отношений с Киргизией.

Захарова призвала россиян воздержаться от зарубежных поездок из-за пандемии.

Фото: МИД России