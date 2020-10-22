Захарова призвала россиян воздержаться от зарубежных поездок из-за пандемии

В ряде стран ухудшается ситуация с распространением коронавируса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян воздержаться от зарубежных поездок из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Заявление она сделала на сегодняшнем брифинге.

Вновь обращаемся к гражданам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих зарубежных поездках. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По её словам, в ряде стран ухудшается ситуация с распространением коронавируса. Среди и них и те, которые популярны у российских туристов — это Турция, ОАЭ, Сейшелы, Египет, Тайланд, Хорватия и т.п.

Ранее Лавров заявил о неготовности Запада к диалогу.

Видео: МИД России