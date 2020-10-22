Захарова призвала россиян воздержаться от зарубежных поездок из-за пандемии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян воздержаться от зарубежных поездок из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Заявление она сделала на сегодняшнем брифинге.
Вновь обращаемся к гражданам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих зарубежных поездках.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
По её словам, в ряде стран ухудшается ситуация с распространением коронавируса. Среди и них и те, которые популярны у российских туристов — это Турция, ОАЭ, Сейшелы, Египет, Тайланд, Хорватия и т.п.
Ранее Лавров заявил о неготовности Запада к диалогу.
Видео: МИД России
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