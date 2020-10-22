Глава МИД России выступил перед представителями стран-членов БРИКС.

Сергей Лавров заявил о неготовности Запада к диалогу. Об этом глава внешнеполитического ведомства РФ сообщил в рамках видеообращения к членам БРИКС. По словам министра, большинство мировых угроз носят трансграничный характер, поэтому им можно противостоять только сообща.

Пандемия коронавируса подтвердила, что большинству угроз в современном глобализированном мире противостоять можно только сообща, на общепризнанной международно-правовой основе и при центральной координирующей роли ООН Сергей Лавров, глава МИД России

Чиновник добавил, что не все страны разделяют позицию России, которую сам Лавров считает азбучной. Он добавил, что Запад во главе с Вашингтоном показывают неготовность к взаимоуважительному общению.

МИД РФ: Запад не извлек уроки из своих "односторонних авантюр".

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia