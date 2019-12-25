Глава МИД РФ записал видеообращение для поддержки молодых дипломатов БРИКС.

Сергей Лавров заявил, что БРИКС будет отстаивать справедливый миропорядок, основанный на нормах и принципах международного права и устава ООН. Об этом глава внешнеполитического ведомства РФ рассказал в видеообращении к участникам V Форума молодых дипломатов стран БРИКС. В союз входят представители Бразилии, РФ, Индии, Китая и ЮАР.

За последнее десятилетие "пятерка" утвердилась как востребованный, авторитетный формат сотрудничества. Страны объединения солидарно выступают за уважение суверенитета, суверенного равенства всех государств, за решение любых конфликтов исключительно мирными средствами Сергей Лавров, глава МИД России

По словам российского министра, организация форума молодых дипломатов стран БРИКС, который проводится в Казани, является символичной. Мероприятия проводятся в Татарстане, в регионе, который объединяет представителей различных народностей и религий.

Генсек Совета Европы заявила о значительном улучшении отношений с Россией.

Фото: МИД России