Лавров признал провал переговоров по Карабаху в Москве

Министр иностранных дел Сергей Лавров признал провал переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе в Москве, где было объявлено о перемирии.
Лава МИД РФ заявил, что бои между Арменией и Азербайджаном на территории непризнанной республики продолжаются и это неприемлемо.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал прекратить конфронтационную риторику вокруг конфликта в Нагорном Карабахе. Заявление он сделал по итогам переговоров с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.
Фото: vk.com / МИД РФ
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