Лавров признал провал переговоров по Карабаху в Москве

Бои между Арменией и Азербайджаном продолжаются.

Министр иностранных дел Сергей Лавров признал провал переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе в Москве, где было объявлено о перемирии.

Лава МИД РФ заявил, что бои между Арменией и Азербайджаном на территории непризнанной республики продолжаются и это неприемлемо.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал прекратить конфронтационную риторику вокруг конфликта в Нагорном Карабахе. Заявление он сделал по итогам переговоров с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Фото: vk.com / МИД РФ