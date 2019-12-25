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Лавров признал провал переговоров по Карабаху в Москве
Сегодня, 16:03
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matveyvn

Лавров признал провал переговоров по Карабаху в Москве

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Бои между Арменией и Азербайджаном продолжаются.

Министр иностранных дел Сергей Лавров признал провал переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе в Москве, где было объявлено о перемирии.

Лава МИД РФ заявил, что бои между Арменией и Азербайджаном на территории непризнанной республики продолжаются и это неприемлемо.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал прекратить конфронтационную риторику вокруг конфликта в Нагорном Карабахе. Заявление он сделал по итогам переговоров с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Фото: vk.com / МИД РФ

Теги: лавров, мид рф, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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