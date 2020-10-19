Лавров призвал прекратить конфронтационную риторику вокруг Карабаха

Он назвал следующий шаг после прекращения конфронтационной риторики.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал прекратить конфронтационную риторику вокруг конфликта в Нагорном Карабахе. Заявление он сделал по итогам переговоров с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Глава российского МИДа призвал прекратить вооружённое противостояние между Арменией и Азербайджаном на территории непризнанной республики.

Лавров также назвал следующий шаг после прекращения конфронтационной риторики.

Это остановка боевых действий, прекращение ударов по гражданским объектам. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее МИД РФ обратил внимание генсека Совета Европы на ситуацию с водоснабжением Крыма.

Видео: ВК / МИД России