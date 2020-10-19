МИД РФ обратил внимание генсека Совета Европы на ситуацию с водоснабжением Крыма

Он отметил, что данный факт является нарушением всех возможных концепций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич на ситуацию с водоснабжением Крыма. Он назвал нынешнее состояние с поставками пресной воды на полуостров неприемлемой.

Лавров отметил, что данный факт является нарушением всех возможных концепций — как европейских, так и универсальных.

В нарушение той рекомендации, которая была сделана еще в 2016 году специальным представителем генерального секретаря СЕ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он напомнил, что одна из частей доклада спецпреда генсека Совета Европы Жерара Штудмана после его посещения Крыма была посвящена тому, чтобы обеспечить полуостров водой.

Ранее мы писали, что Крым получит 50 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения.

Видео: ВК / МИД России