Крым получит 50 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения

На эти цели уже выделялось почти шесть миллиардов рублей.

Крым получит 50 миллиардов рублей на модернизацию системы водоснабжения. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Большая часть — из федерального бюджета. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он отметил, что ранее на модернизацию системы водоснабжения в Крыму уже выделялось почти шесть миллиардов рублей.

Глава правительства рассказал о комплексном плане из 14 мероприятий. Среди них — разработка новых источников воды, создание гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения. Имеющуюся инфраструктуру ждёт капитальный ремонт.

Ранее бывший украинский посол призвал вернуть Крым через Белоруссию.

Видео: government.ru