Крым получит 50 млрд рублей на модернизацию системы водоснабжения

Крым получит 50 миллиардов рублей на модернизацию системы водоснабжения. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
Большая часть — из федерального бюджета.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Он отметил, что ранее на модернизацию системы водоснабжения в Крыму уже выделялось почти шесть миллиардов рублей.
Глава правительства рассказал о комплексном плане из 14 мероприятий. Среди них — разработка новых источников воды, создание гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения. Имеющуюся инфраструктуру ждёт капитальный ремонт.
Ранее бывший украинский посол призвал вернуть Крым через Белоруссию.
Видео: government.ru
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