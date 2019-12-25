Бывший украинский посол призвал вернуть Крым через Белоруссию

Бывший украинский посол в Минске Роман Бессмертный призвал вернуть Крым через Белоруссию. Заявление он сделал в эфире телеканала "Прямой".
Бессмертный отметил, что в Белоруссии проживает около полумиллиона этнических украинцев. По его словам, в стране есть целые районы и регионы, полностью населённые украинцами.
Бывший посол подчеркнул, что его поражает тот факт, что власти Украины не понимают, что помимо очерченного границами государства есть так называемая "Большая Украина", где у страны также есть интересы.
Он настаивает на победе Украины в Донбассе и возвращении Крыма. По словам Бессмертного, Украина сможет вернуть полуостров в свой состав через политику в Белоруссии.
Нужно осознавать, что ты имеешь амбиции влиять не только внутри государства, но и вовне.
Роман Бессмертный, бывший посол Украины в Белоруссии
Ранее мы писали, что Турция не признала воссоединение Крыма с Россией.
Фото: pixabay.com
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