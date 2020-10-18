Турция не признала воссоединение Крыма с Россией. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В пятницу в Стамбуле состоялась пресс-конференция по итогам переговоров с Украиной. В эфире телеканала TRT Эрдоган рассказал о строительстве жилья для родственного народа. Кроме того, реализуется проект строительства мечети в Киеве. При этом, в феврале 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность положением крымских татар в регионе. В Кремле категорически не согласны со своими турецкими партнерами. Песков напомнил, что Владимир Путин все еще ждет своего турецкого коллегу с визитом в Крым, чтобы тот все увидел своими глазами.
Ранее мы сообщили, что в районе крупнейшего месторождения в НАО обнаружили загрязнение на реке.
Видео: Youtube/Recep Tayyip Erdoğan
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