Эрдоган отметил, что турецкая и украинская стороны продолжат помогать крымскотатарским братьям, которые являются важным элементом исторической и гуманитарной связи между странами.

Турция не признала воссоединение Крыма с Россией. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В пятницу в Стамбуле состоялась пресс-конференция по итогам переговоров с Украиной. В эфире телеканала TRT Эрдоган рассказал о строительстве жилья для родственного народа. Кроме того, реализуется проект строительства мечети в Киеве. При этом, в феврале 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность положением крымских татар в регионе. В Кремле категорически не согласны со своими турецкими партнерами. Песков напомнил, что Владимир Путин все еще ждет своего турецкого коллегу с визитом в Крым, чтобы тот все увидел своими глазами.

Ранее мы сообщили, что в районе крупнейшего месторождения в НАО обнаружили загрязнение на реке.

Видео: Youtube/Recep Tayyip Erdoğan