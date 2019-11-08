  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В районе крупнейшего месторождения в НАО обнаружили загрязнение на реке
Сегодня, 13:34
75
RipeHarvest

В районе крупнейшего месторождения в НАО обнаружили загрязнение на реке

0 0

Глава региона отметил, что компанией недропользователем выставлено 150 метров заграждения. На место происшествия прибыли специалисты.

В районе крупнейшего месторождения в НАО обнаружили загрязнение на реке. Об этом сообщил губернатор округа Юрий Бездудный на своей странице "ВКонтакте".

Пленка обнаружена на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения. Губернатор уточнил, что всю информацию по причинам и масштабу загрязнения власти доведут по мере поступления. Пока департамент природных ресурсов и Росприроднадзор должны разобраться в произошедшем.

Ранее мы сообщили, что Елизавета II помиловала осужденного, остановившего теракт с помощью бивня.

Фото: ВКонтакте / Юрий Бездудный

Теги: загрязнение реки, нао
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии