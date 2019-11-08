В районе крупнейшего месторождения в НАО обнаружили загрязнение на реке. Об этом сообщил губернатор округа Юрий Бездудный на своей странице "ВКонтакте".
Пленка обнаружена на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения. Губернатор уточнил, что всю информацию по причинам и масштабу загрязнения власти доведут по мере поступления. Пока департамент природных ресурсов и Росприроднадзор должны разобраться в произошедшем.
Ранее мы сообщили, что Елизавета II помиловала осужденного, остановившего теракт с помощью бивня.
Фото: ВКонтакте / Юрий Бездудный
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