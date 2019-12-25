Елизавета II помиловала осужденного, остановившего теракт с помощью бивня

Стивен Галлант был осужден на 17 лет тюрьмы за убийство пожарного. В 2019 году преступник получил разрешение покинуть тюрьму для участия в реабилитационном мероприятии для заключенных.

Королева Великобритании Елизавета II помиловала 42-летнего Стивена Галланта остановившего теракт на Лондонском мосту в ноябре 2019 года с помощью бивня. Об этом сообщает Daily Mail.

В ноябре 2019 года недалеко от Лондонского моста 28-летний Усман Хан зарезал двух выпускников Кембриджского университета. В этот момент Галлант был недалеко от места преступления. С собой у него был бивень нарвала (морского млекопитающего из отряда китовых). С помощью бивня он помог остановить вооруженного ножами и муляжом жилета смертника Хана до прибытия полиции. В итоге правоохранительные органы прибыли на место происшествия и ликвидировали террориста.

В октябре британский Минюст сообщил, что королева Великобритании использовала прерогативу помилования по совету правительства. Власти признали "исключительно смелые действия" Галланта. Однако, окончательное решение по его условно-досрочному освобождению будет озвучено комиссией. Вероятность отказа крайне мала.

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