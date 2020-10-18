Советник Трампа заявил об исчерпанных возможностях санкций против России

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О"Брайен заявил об исчерпанных возможностях санкций против России. Вашингтону становится все сложнее находить объекты для новых ограничений. Об этом в Twitter передает корреспондент при Пентагоне Аарон Мехта.
Как пояснил помощник Трампа, у Соединенных Штатов почти исчерпаны возможности вводить новые санкции против России. Это связано с сжимающим характером уже имеющихся ограничений. Россия попала под санкции после присоединения Крыма, за строительство Крымского моста, конфликт на Украине и многое другое. Вашингтон наказывал Москву за предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году и за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Недавно представители Белого дома начали обсуждать санкции против России после отравления оппозиционера Алексея Навального.
Евросоюз пока не вводил санкции против "Северного потока-2", который оказался под угрозой. В санкционный список попали шесть человек и научный институт, который связывают с разработкой яда из класса "Новичок".
Ранее мы сообщили, что жестких карантинных ограничений в школах не предвидится.
Видео: Youtube/The Aspen Institute
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