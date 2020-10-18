Советник Трампа заявил об исчерпанных возможностях санкций против России

О"Брайен считает, что администрация Белого дома уже "мало что может сделать" в отношении Москвы в формате санкций.

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О"Брайен заявил об исчерпанных возможностях санкций против России. Вашингтону становится все сложнее находить объекты для новых ограничений. Об этом в Twitter передает корреспондент при Пентагоне Аарон Мехта.

Как пояснил помощник Трампа, у Соединенных Штатов почти исчерпаны возможности вводить новые санкции против России. Это связано с сжимающим характером уже имеющихся ограничений. Россия попала под санкции после присоединения Крыма, за строительство Крымского моста, конфликт на Украине и многое другое. Вашингтон наказывал Москву за предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году и за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Недавно представители Белого дома начали обсуждать санкции против России после отравления оппозиционера Алексея Навального.

Евросоюз пока не вводил санкции против "Северного потока-2", который оказался под угрозой. В санкционный список попали шесть человек и научный институт, который связывают с разработкой яда из класса "Новичок".

Ранее мы сообщили, что жестких карантинных ограничений в школах не предвидится.

Видео: Youtube/The Aspen Institute