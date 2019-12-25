Жестких карантинных ограничений в школах не предвидится

Кравцов напомнил, что примерно 0,31% российских школ закрыты на карантин, связанный с коронавирусом. Еще 0,22% - из-за ОРВИ и гриппа.

Минпросвещения не будет вводить жестких карантинных ограничений в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

Глава ведомства подчеркнул, что ни о каком локдауне в системе образовании речи не идет. Образовательный процесс сохраняется на всей территории России. Столичные учебные заведения продолжают работу, позволяющую защитить здоровье учащихся и преподавателей. Подобная ситуация складывается и в других регионах.

По последним данным, количество школ, закрытых на карантин в связи с ситуацией с COVID-19, колеблется на показателе немногим более 100-110 школ. Сейчас это примерно 0,31% от всех школ страны – ситуация контролируемая. - Сергей Кравцов, министр просвещения

Кравцов уточнил, что при снятии или смягчении тех или иных ограничений, связанных с организацией учебного процесса в школе, должен рассматриваться каждый конкретный случай.

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