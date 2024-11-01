В Невском районе покраснела река Мурзинка

Вода в реке Мурзинке на пересечении Мурзинской улицы и проспекта Обуховской Обороны в Невском районе Петербурга покраснела. На место выезжали инспекторы Росприроднадзора.
В настоящее время сброс загрязненных вод прекращен. От воды исходил резкий химический запах. Выпуск, по которому произошел сброс, находится на балансе АО "Экопром".
Предварительно, причиной мог стать несанкционированный сброс с использованием спецтехники неочищенных сточных вод в сети водоотведения. Взят отбор проб для проверки. После получения результатов примут процессуальное решение.
Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура проводит проверку по факту загрязнения Ждановки у плавучего хостела.
Видео: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО
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