  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:58
130
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Невском районе покраснела река Мурзинка

0 0

Выпуск, по которому произошел сброс, находится на балансе АО "Экопром".

Вода в реке Мурзинке на пересечении Мурзинской улицы и проспекта Обуховской Обороны в Невском районе Петербурга покраснела. На место выезжали инспекторы Росприроднадзора. 

В настоящее время сброс загрязненных вод прекращен. От воды исходил резкий химический запах. Выпуск, по которому произошел сброс, находится на балансе АО "Экопром". 

Предварительно, причиной мог стать несанкционированный сброс с использованием спецтехники неочищенных сточных вод в сети водоотведения. Взят отбор проб для проверки. После получения результатов примут процессуальное решение.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура проводит проверку по факту загрязнения Ждановки у плавучего хостела. 

Видео: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО 

Теги: загрязнение реки, мурзинка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии