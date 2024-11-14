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Прокуратура проводит проверку по факту загрязнения Ждановки у плавучего хостела
Сегодня, 8:29
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Прокуратура проводит проверку по факту загрязнения Ждановки у плавучего хостела

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В настоящее время специалисты принимают меры по ликвидации загрязнения.

В Петербурге Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту загрязнения акватории реки Ждановки. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. 

Предварительно, 26 марта из плавучего хостела "Аквахостел" случился разлив неустановленной жидкости в реку. На борту постояльцев не было. В настоящее время специалисты принимают меры по ликвидации загрязнения. 

Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения природоохранного законодательства.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Ранее мы рассказывали о том, что в Вуоксе около Бумовского моста обнаружили масляные пятна. 

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Теги: ждановка, загрязнение реки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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