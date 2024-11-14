Прокуратура проводит проверку по факту загрязнения Ждановки у плавучего хостела

В настоящее время специалисты принимают меры по ликвидации загрязнения.

В Петербурге Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту загрязнения акватории реки Ждановки. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Предварительно, 26 марта из плавучего хостела "Аквахостел" случился разлив неустановленной жидкости в реку. На борту постояльцев не было. В настоящее время специалисты принимают меры по ликвидации загрязнения.

Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения природоохранного законодательства. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее мы рассказывали о том, что в Вуоксе около Бумовского моста обнаружили масляные пятна.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры