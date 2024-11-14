В Петроградском районе студент упал в Ждановку с моста

Учащегося медицинского вуза доставили в Мариинскую больницу с озноблением.

С моста в реку Ждановку в Петроградском районе Петербурга упал студент. Юношу госпитализировали, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Ночью 16 апреля из водоема самостоятельно выбрался 18-летний юноша. Молодой человек дошел до кафе на Большом проспекте П. С. и попросил, чтобы ему помогли. По словам пострадавшего, он не случайно упал в реку, но, предположительно, ледяная вода заставила изменить решение.

Учащегося медицинского вуза доставили в Мариинскую больницу с озноблением.

Ранее мы сообщили о том, что женщина толкнула мужчину под автобус в Невском районе. Ей вменяют ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). В результате пострадавший получил травму грудной клетки с переломами ребер, разрыв и ушиб легких.

Фото: Piter.TV