В Вуоксе около Бумовского моста обнаружили масляные пятна

Работы проводились совместно с полицейскими, сообщение о происшествии передано в ЦУКС.

Спасатели обследовали Вуоксу у Бумовского моста в Приозерске, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В ведомство поступила информация о том, что на указанном участке обнаружены масляные пятна. Предположительно, по версии спасателей, в связи с падением воды из старых деревянных опор выделилась радужная пленка, при этом наличия нефтепродуктов не установлено.

Работы проводились совместно с полицейскими, сообщение о происшествии передано в ЦУКС.

Ранее на Piter.TV: информация о загрязнении Оккервиля нефтью в Петербурге не подтвердилась.

Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти