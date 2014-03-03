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В Вуоксе около Бумовского моста обнаружили масляные пятна

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Работы проводились совместно с полицейскими, сообщение о происшествии передано в ЦУКС.

Спасатели обследовали Вуоксу у Бумовского моста в Приозерске, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

В ведомство поступила информация о том, что на указанном участке обнаружены масляные пятна. Предположительно, по версии спасателей, в связи с падением воды из старых деревянных опор выделилась радужная пленка, при этом наличия нефтепродуктов не установлено. 

Работы проводились совместно с полицейскими, сообщение о происшествии передано в ЦУКС.

Ранее на Piter.TV: информация о загрязнении Оккервиля нефтью в Петербурге не подтвердилась

Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: вуокса, приозерск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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