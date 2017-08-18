Информация о загрязнении Оккервиля нефтью в Петербурге не подтвердилась

Мутные разводы на поверхности реки вызваны взмучиванием донных осадков.

В tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер" появились кадры и информация о том, что якобы река Оккервиль в районе улицы Коллонтай загрязнена нефтепродуктами. Догадку опровергли в Росприроднадзоре по Северо-Западу 4 марта.

С утра в городе наблюдается пасмурная погода, сопровождающаяся выпадением осадков в виде мокрого снега и дождя. Мутные разводы на поверхности реки вызваны взмучиванием донных осадков в результате поступления дождевых стоков через заглубленный ливнеспуск, который находится неподалеку, подчеркнули в управлении.

Ранее мы рассказывали о том, что превышение токсинов в стоках реки Нейма выявили в Ленобласти.

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер