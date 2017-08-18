  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:19
183
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Информация о загрязнении Оккервиля нефтью в Петербурге не подтвердилась

0 0

Мутные разводы на поверхности реки вызваны взмучиванием донных осадков.

В tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер" появились кадры и информация о том, что якобы река Оккервиль в районе улицы Коллонтай загрязнена нефтепродуктами. Догадку опровергли в Росприроднадзоре по Северо-Западу 4 марта. 

С утра в городе наблюдается пасмурная погода, сопровождающаяся выпадением осадков в виде мокрого снега и дождя. Мутные разводы на поверхности реки вызваны взмучиванием донных осадков в результате поступления дождевых стоков через заглубленный ливнеспуск, который находится неподалеку, подчеркнули в управлении. 

Ранее мы рассказывали о том, что превышение токсинов в стоках реки Нейма выявили в Ленобласти. 

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: оккервиль, росприроднадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии