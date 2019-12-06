Генсек Совета Европы заявила о значительном улучшении отношений с Россией

Она отметила, что Россия получает преимущество от сотрудничества с СЕ.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила о значительном улучшении отношений с Россией. Сегодня она прибыла с визитом в Москву.

Она отметила, что в следующем году пройдет 70-ая годовщина Конвенции по правам человека.

Это краеугольный камень в правозащитной сфере для всех европейцев. Мария Пейчинович-Бурич, генеральный секретарь Совета Европы

Она отметила, что Россия получает преимущество от сотрудничества с Советом Европы. Также она заявила, что около 700 юристов благодаря СЕ получили дополнительное образование.

Ранее Лавров признал провал переговоров по Карабаху в Москве.

Видео: ВК / МИД России