ГД обсудит денонсацию конвенции по предупреждению пыток

Ранее с таким предложением к президенту обратилось правительство.

Государственная дума на пленарном заседании рассмотрит законопроекты о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а также о заключении под стражу уклонившихся от принудительных работ. Соответствующий документ об освобождении от уплаты государственной пошлины родственников военнослужащих при обращении в суд для признания бойцов безвестно отсутствующими или об объявлении их умершими.

Законопроект о денонсации конвенции по предупреждению пыток в нижнюю палату парламента ранее внес российский президент Владимир Путин. С предложением денонсировать конвенцию к главе государства обратилось федеральное правительство. Москва объявила о намерении выйти из Совета Европы в 2022 году. Это произошло после того, как комитет министров организации приостановил право страны на представительство в уставных органах СЕ. Российское руководство уведомило генерального секретаря совета о своем выходе и о денонсации ключевого документа СЕ - Европейской конвенции по правам человека. С этого момента поэтапно денонсируются документы Совета Европы, которые не могут действовать в сложившихся обстоятельствах.

Депутаты Госдумы также рассмотрят в первом чтении законопроект об унификации подходов к розыску и заключению под стражу по решению суда осужденных, которые ранее уклонились от отбывания принудительных работ. Документ в палату парламента в июне 2025 года также внесло правительство страны. Законодатели предложили предоставить территориальным органам ФСИН право на объявление розыск такого человека. Кроме этого предлагается установить возможность продления на срок до пяти суток возвращения осужденного в исправительный центр в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих этому процессу. В пояснительной записке отмечается, данная мера поможет устранить правовую неопределенность при решении о заключении под стражу осужденных, уклоняющихся от принудительных работ.

Фото: Pitet.tv