ГД одобрила законопроект об использовании наркотиков для тренировки собак-ищеек

Комитет Государственной думы по охране здоровья поддержал законопроект, предусматривающий возможность российских правоохранительных органов использовать наркотические средства и психотропные вещества для дрессировки служебных собак. Речь идет об ищейках, которые специализируются на обнаружении запрещенки. Соответствующее заключение эксперты профильного комитета направили журналистам. Депутаты назвали проект актуальным, а его реализация повысит результативность поиска и выявления служебными собаками наркотических средств и психотропных веществ. В свою очередь это позитивно скажется на противодействии незаконному обороту и медицинскому потреблению.

В целях повышения эффективности применения служебных собак в раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков целесообразно использовать натуральные наркотики для дрессировки и тренировки служебных собак. текст заключения комитета

Напомним, что ранее документ в нижнюю палату парламента в августе 2025 года внесло федеральное правительство. Чиновники предложили законодателям дополнить новой статьей закон "О наркотических средствах и психотропных веществах". Изменения предусматривают возможность для таможенных служб, органов ФСБ, МВД и уголовно-исполнительной системы без лицензии хранить, перевозить и использовать психотропные и наркотические вещества для дрессировки собак-ищеек. Однако порядок использования наркотиков в этих целях будет установлен нормативными правовыми актами ФСБ, ФТС, ФССП и ФСИН по согласованию с МВД. Авторы инициативы сообщили, что на текущий момент для тренировок служебных собак используются имитаторы наркотиков. Такое обучение вызывает у некоторых животных трудности при обнаружении реальных запрещенных веществ.

Фото: Piter.tv