В Госдуме предложили определить перечень медспециальностей для наставников

Законопроект внесен на рассмотрение депутатам по предложению правительства.

Депутаты Государственной думы России предлагают определить перечень медицинских специальностей, выпускники которых будут работать под руководством наставника. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал глава профильного комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий из нижней палаты указал, что законопроект об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего медицинского и фармацевтического образования, которые учатся на бюджетной основе, уже внесен на рассмотрение федеральным правительством. В частности, власти предлагают политикам внедрить институт наставничества в сфере здравоохранения в течение трех лет после выпуска. Однако кабинет министров не уточнил список таких профессий. Такие обсуждения должны вестись совместно с комитетом по науке и высшему образованию.

Мы предлагаем определить перечень специальностей, после завершения обучения по которым специалисты будут работать под руководством наставника. Например, по специальностям фармация и стоматология может отмечаться дефицит ставок. Сергей Леонов, депутат ГД РФ

Эксперт считает целесообразным проработать вопрос определения сроков работы с наставником. Парламентарий указал СМИ, что для тех сотрудников, которые планируют трудиться в регионах Дальневосточного федерального округа, районах Крайнего Севера, в Арктической зоне и новых субъектах России, можно снизить этот срок с трех, например, до двух лет.

Фото: Piter.tv