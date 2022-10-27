В ГД предложили не проводить испытания при приеме на работу экс-призывников

Сейчас ТК РФ предусматривает возможность работодателей при приеме на работу устанавливать для кандидата испытательный срок, который может составлять до шести месяцев.

Глава профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру труда Антону Котякову с предложением освободить от испытания при приеме на работу граждан, проходивших военную службу по призыву после получения образования. Это нововведение может действовать в течение года со дня окончания срочной службы человеком. Соответствующий документ распространила пресс-служба политика по СМИ.

Прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, оценить целесообразность инициативы по предоставлению освобождения от испытания при приеме на работу для граждан, проходивших военную службу по призыву после получения образования, в течение года со дня окончания срочной службы. Яна Лантратова, депутат ГД РФ

Законодатель уточнила, что разрабатывает поправки в Трудовой кодекс. Согласно инициативам, если выпускники учебных заведений после завершения обучения оказываются призванными на военную службу, то испытание при приеме на работу для них не будет устанавливаться в течение одного года со дня окончания военной службы. Принятие нормы позволит молодым людям, отдавшим долг Отечеству, не оказываться в менее защищенном положении по сравнению с теми гражданами, кто военную службу не проходил. Парламентарий из нижней палаты указала, что также такое требование будет способствовать более быстрой адаптации молодых людей к жизни после армии.

