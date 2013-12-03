В Госдуме предложили ввести мораторий на гражданство для мигрантов из Средней Азии

Депутат подчеркнул, что мораторий должен действовать до 2030 года.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести мораторий на гражданство для мигрантов из Средней Азии. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ, внесенный парламентарием.

По мнению Миронова, таким образом можно будет решить все проблемы, возникающие из-за массового приезда в страну иностранных граждан. Он подчеркнул, что мораторий должен действовать до 2030 года. Депутат сослался на официальные данные, согласно которым в России более 6,5 млн мигрантов. При этом среди них работают менее половины.

Ранее в Москве оценили влияние урбан-психологии на жизнь в мегаполисе.

Фото: Piter.tv