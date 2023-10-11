Совфед одобрил денонсацию конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств

Парламентарии утвердили документ, ранее одобренный в ГД РФ.

Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании от 11 октября закон о денонсации Российской Федерацией рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Государственная дума страны денонсировала конвенцию на пленарном заседании 10 октября. В сопроводительных документах к документу уточняется, что резолюция Комитета министров СС от 27 сентября 2022 года существенно ограничила полномочия отечественного эксперта в Консультативном комитете, сформированном для мониторинга выполнения странами - участниками международных обязательств.

Россия лишилась возможности участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом. сопроводительные документы

Сенаторы уточнили, что в сложившейся политической обстановке денонсация конвенции полностью отвечает национальным интересам государства. Дополнительно прекращение участия в договоре позволит Москве избежать дискриминационного отношения в рамках существующего мониторингового механизма Совета Европы. При этом отказ от документа не повлечет за собой ущерба по вопросу соблюдения прав национальных меньшинств.

В Совфеде прокомментировали возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ.

Фото и видео: Совет Федерации