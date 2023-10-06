В Совфеде прокомментировали возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ

Владимир Джабаров оценил ситуацию с документом, не ратифицированном в США.

В Совете Федерации прокомментировали Возможный отзыв ратификации Дoговора о всеобъемлющeм запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В интервью журналистам российский сенатор, первый заместитель главы международного комитета в СФ РФ Владимир Джабаров отметил, что речь не идет об автоматическом начале испытаний Россией ядерного оружия, но при необходимости власти страны могут возобновить такие испытания. Политик ответил на соответствующий вопрос ведущего программы.

Это не значит, что автоматически они начнутся, но это развязывает нам руки, если будет такая необходимость, мы можем возобновить. Влдимир Джабаров, сенатор РФ

Сенатор выразил уверенность в том, что если такая инициатива будет внесена на рассмотрение в Государственную Думу, то парламентарии поддержат дератификацию.

Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной информацией.

Фото и видео: Совет Федерации