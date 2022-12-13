В Совете Федерации осудили вопрос контроля информации в ТГ-каналах.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной информацией. Соответствующее предложение спикер верхней палаты парламента внесла на очередном пленарном заседании, реагируя на слова своего коллеги, первого заместителя международного комитета СФ Владимира Джабарова. Политик ранее отметил, что сейчас многие молодые люди не смотрят телевизор, а получают информацию из интернета, а в частности - Telegram. Политик добавил, что под патриотическими названиями в ТГ на самом деле могут скрываться отнюдь не дружественная по отношению к России данные.

После начала специальной операции было создано более 100 телеграм-каналов, которые маскируются под российские. Владимир Джабаров, сенатор

Парламентарий предложил коллегам обратиться к Роскомнадзору для того, чтобы в ежеквартальном режиме Совфед мог получать информацию о выявленной деятельности таких враждебных источников СМИ. Валентина Матвиенко предложила при наличии технических способов маркировать такие ТГ-каналы с грифом "иноагенты".

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Фото и видео: Совет Федерации