Депутаты внесли поправки в документ "О ветеранах".

Госдума ввела меры социальной поддержки вдов ветеранов боевых действий. Поправки приняты во втором чтении в нижней палате парламента в закон "О ветеранах". Ранее инициативу предложили спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко, а также председатель ГД Вячеслава Володина и другие политики. В документе уточняется, что вдовы и вдовцы ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак, смогут получать государственную поддержку независимо от состава своей семьи, в которой они проживают после гибели супруга (супруги). Сейчас норма говорит о том, что если супруги погибших военных проживают не только с детьми, но и с другими членами семьи (например, родителями), то по закону они не могут претендовать на аналогичные социальные меры, которые предусмотрены для одиноких проживающих или проживающих с детьми.

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Единственным условием предоставления таких социальных мер поддержки будет являться отсутствие повторного брака вдовы (вдовца). Однако факт совместного проживания с иными лицами депутаты считают несправедливым препятствием для получения женщинами такой соцпомощи от государства. Председатель профильного комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин добавил, что новый докуметн этот пункт признает, поэтому в случае окончательного принятия проекта в парламенте, все вдовы ветеранов боевых действий в России будут получать должные меры социальной поддержки.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ