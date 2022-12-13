Володин: Госдума подготовит обращение в ООН после расследования Херша о "Северных потоках"

Депутаты просят международную организацию дать правовую оценку действиям Вашингтона.

Российский председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о том, что депутаты подготовят официальное обращение в ООН после расследования американского журналиста Сеймура Херша о "Северных потоках". Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на пленарном заседании в нижней палате парламента. Спикер ГД объяснил коллегам, что международные организации должны поднимать вопрос об ответственности тех лиц, которые развязывает войны в Ливане, Ираке, Афганистане, Сирии. Он призвал Всемирную организацию дать правовую оценку действиям администрации Вашингтона.

Давайте возьмем... и подготовим обращение профильного комитета, пускай ООН занимается и думает о том, как привлечь к трибуналу и судить и Байдена, и тех, кто развязал войну, кто взрывает газопроводы, инфраструктуру. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Напомним, что американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее подтвердил авторство своей статьи о взрывах на первом и втором газопроводах "Северных потоках", расположенных в акватории Балтийского моря. В материале СМИ упоминается о том, что водолазы США в ходе военных учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под российчкие трубопроводы взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежская сторона.

Володин назвал свидетельства участия США в боевых действиях на Украине.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ