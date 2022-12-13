Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал свидетельства участия США в боевых действиях на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, речь идет о поставках Вашингтона тяжелых вооружений Киеву. Он подчеркнул, что подобные действия говорят о стране американских властей "потерять свою колонию".
Также Володин отметил, что Украина является полигоном США и НАТО для испытания своего оружия.
Ранее мы сообщали, что в Госдуме изучают вопрос о конфискации имущества оскорбляющих Россию.
Фото: Государственная дума
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