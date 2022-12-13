Он подчеркнул, что подобные действия говорят о стране американских властей "потерять свою колонию".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал свидетельства участия США в боевых действиях на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет о поставках Вашингтона тяжелых вооружений Киеву. Он подчеркнул, что подобные действия говорят о стране американских властей "потерять свою колонию".

Также Володин отметил, что Украина является полигоном США и НАТО для испытания своего оружия.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме изучают вопрос о конфискации имущества оскорбляющих Россию.

Фото: Государственная дума