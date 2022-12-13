В Госдуме изучают вопрос о конфискации имущества оскорбляющих Россию

Вячеслав Володин рассказал о мерах против тех граждан, которые "поливают страну грязью".

В нижней палате российского парламента изучают вопрос о конфискации имущества тех граждан, которые покинули территорию страны и позволяют себе оскорблять страну. Соответствующее заявление в ходе пленарного заседания в Государственной думе сделал председатель Вячеслав Володин. Он пояснил, что в скором времени политики начнут работу над этим вопросом. По мнению депутата, меры в отношении таких россиян должны носить дифференцированный характер с пониманием того, "что и кто натворил".

Речь идет о негодяях, кто нарушил закон, тех, кто нанес вред. И за это должен понести ответственность <…> А может, даже не реагируют на это, потому что доход есть, страна их кормит. Вячеслав Володин, спикер ГД

Парламентарий заметил, что в России есть "негодяи, которые уехали, но живут за счет России", а также получают отчисления или гонорары, но вытирают о страну ноги и поливают государство грязью.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ