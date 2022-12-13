Правки будут внесены в Налоговый кодекс страны.

Госдума одобрила в I чтении увеличение госпошлины за лицензию для мобильных операторов, чтобы те могли осуществлять деятельность в сфере оказания услуг связи. Поправки будут внесены в Налоговой кодекс России. Соответствующее решение депутаты приняли на пленарном заседании в нижней палате парламента страны. Известно, что государственная пошлина по данной статье возрастет с 7,5 тысячи рублей до одного миллиона. Компании получат требования по сетям и средствам связи для организации оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

... направлен на обеспечение безопасности граждан и государства. Телефонные звонки об угрозах террористических актов и с мошенническими целями осуществляются с использованием подмены номера и в связи с этим обнаружить местонахождение звонившего затруднительно. пояснительная записка

Напомним, что данный законопроект разработан во исполнение указания российского президента Владимира Путина от 12 января 2022 года. Тогда глава государства говорил о недопущении на рынок телекоммуникационных услуг недобросовестных операторов связи, которые не выполняют обязательные лицензионные нормы.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ