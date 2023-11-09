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В Киеве заявили, что на Украине не существует русского нацменьшинства

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Ольга Стефанишина оценила ситуацию с русским языком на Украине.

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила на публичном мероприятии о том, что в стране не существует "русского национального меньшинства". Ранее европейский чиновник на условиях анонимности отметил западным СМИ, что Европейская комиссия при оценке готовности киевского режима ко вступлению в состав Евросоюза, не станет обращать внимание на ситуацию, которая складывается с использованием русского языка в этом государстве.

Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть которых разговаривают на русском языке.

Ольга Стефанишина, вице-премьер Украины

В Киеве утверждают, что будут готовы к вступлению в Евросоюз в ближайшие два года.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт

Теги: национальные меньшинства, ольга стефанишина, русский язык
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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