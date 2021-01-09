Ольга Стефанишина оценила шансы Украины на участие в международных альянсах.

Украина будет готова вступить в Евросоюз в течение ближайших двух лет, при этом стать членом НАТО киевский режим может еще раньше. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Voice of America ("Голос Америки", признана на территории СМИ-иноагентом) сделала местная чиновница, вице-премьер страны по вопроса европейской интеграции и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Мы готовы будем к членству в Европейском союзе в ближайшие два года. Мы сделаем в десять раз больше, чем мы делаем сейчас, чтобы это решение было принято скорее. Ольга Стефанишина, вице-премьер Украины

Иностранка добавила, что ход вооруженного конфликта будет определять политические рамки решения о предоставлении Киеву членства в ЕС. Ольга Стефанишина утверждает, что страна в значительной степени "есть большая часть европейской экономики", а также входит в топ-20 крупнейших импортеров различных видов продукции.

В ЕС утверждают, что добились прогресса в борьбе с обходом санкций.

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