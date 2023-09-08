В ЕС утверждают, что добились прогресса в борьбе с обходом санкций

Шарль Мишель рассказал о работе над обеспечением санкций в отношении Москвы.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил журналистам во время брифинга на полях саммита G20 ("Большой двадцатки") в Нью-Дели о том, что Евросоюз добился "прогресса" в борьбе с обходом санкционного давления, введенного Западом против России. Дипломат подчеркнул, что противостояние этой проблеме требует серьезного международного диалога.

Для нас очень важна работа по борьбе с обходом санкций, мы в этом добиваемся некоторого прогресса. Шарль Мишель, глава Евросовета

Напомним, что днем ранее, 7 сентября, Европейская комиссия опубликовала инструкцию для европейских компаний, цель которой – помочь организациям устанавливать, оценивать, понимать возможные риски обхода санкций, а также избегать их. В Брюсселе уточнили, что в документе уделяется внимание партнерам из третьих стран, чтобы они не могли обходить антироссийские ограничения.

ЕС намерен участвовать в дискуссии о гарантиях безопасности Украине перед саммитом НАТО.

Фото и видео: European Commission