ЕС намерен участвовать в дискуссии о гарантиях безопасности Украине перед саммитом НАТО

Евросоюз будет активно участвовать в дискуссии о предоставлении гарантий безопасности киевскому режиму в преддверии летнего саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами в Брюсселе сделал глава Европейского совета Шарль Мишель. Чиновник вышел к СМИ по результатам проведения второго дня саммита ЕС.
Гарантии безопасности для Украины - ключевой вопрос. И мы <…> посылаем сильный сигнал от ЕС как от ключевого игрока в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.
Шарль Мишель, глава Евросовета
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Фото и видео: European Commission
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