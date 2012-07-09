ЕС намерен участвовать в дискуссии о гарантиях безопасности Украине перед саммитом НАТО

Шарль Мишель рассказал о том, что Брюссель является активным участником в поддержке Украины.

Евросоюз будет активно участвовать в дискуссии о предоставлении гарантий безопасности киевскому режиму в преддверии летнего саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами в Брюсселе сделал глава Европейского совета Шарль Мишель. Чиновник вышел к СМИ по результатам проведения второго дня саммита ЕС.

Гарантии безопасности для Украины - ключевой вопрос. И мы <…> посылаем сильный сигнал от ЕС как от ключевого игрока в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Шарль Мишель, глава Евросовета

Евросоюз выделил миллиард евро для поддержки Молдавии.

Фото и видео: European Commission