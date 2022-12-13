Евросоюз выделил миллиард евро для поддержки Молдавии

Шарль Мишель переговорил с президентом Майей Санду.

Евросоюз выделил миллиард евро для укрепления устойчивости Молдавии. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге перед местными журналистами сделал глав Европейского совета Шарль Мишель. Чиновник выступил в присутствии главы государства Майи Санду. Также в Кишиневе у иностранного гостя запланированы рабочие встречи со спикером парламента Игорем Гросу и премьер-министром Дорином Речаном. Днем ранее руководитель Евросовета посещал Бухарест, где обсудил с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом вопросы, связанные с предоставлением помощи Молдавии в сфере безопасности.

ЕС полностью солидарен с народом Молдавии, и Вы действительно не одиноки в этот сложный период. За последний год мы мобилизовали более 1 миллиарда евро для поддержки Молдавии и укрепления устойчивости страны. Шарль Мишель, глава Евросовета

Чиновник пояснил, что страны-участницы регионального содружества готовы сделать больше в вопросе помощи Кишиневу. В частности на последней встрече политические лидеры 27 государств попросили Европейскую комиссию представить пакет поддержки Молдавии к лету 2023 года.

Лидеры ЕС оставили за странами союза решения по поставкам самолетов Киеву.

Фото и видео: YouTube / Președinția Republicii Moldova