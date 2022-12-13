Лидеры ЕС оставили за странами союза решения по поставкам самолетов Киеву

Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен объяснили, что не оценивают суверенные решения.

Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили на совместной пресс-конференуии в Брюсселе о том, что решения о поставках оружия киевскому режиму, включая истребители, принимаются на национальном уровне. Региональные чиновники комментировать СМИ такие возможные поставки. Урсула фон дер Ляйен заметила, что может подтвердить позицию своего коллеги. Она добавила, что речь идет о суверенном решении стран-участниц ЕС.

Это решение, которое принимается на уровне стран-членов ЕС, поэтому я не намерен выражать свое мнение по этому поводу, но в целом, это не секрет, что Украина нуждается в большей поддержке и большем количестве оборудования Шарль Мишель, глава Евросовета

Шарль Мишель заявил, что ближайшие недели будут решающими на Украине.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias