Глава Евросовета рассказал о поддержке Украины столько, сколько потребуется.

Шарль Мишель заявил, что ближайшие недели будут решающими на Украине. Соответствующее заявление сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Брюсселе глава Европейского совета. В мероприятии также принимали участие украинский президент Владимир Зеленским и главой Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Руководитель Евросовета призвал коллег по ЕС оказать киевскому режиму максимальную поддержку.

Мы понимаем, что ближайшие недели и месяцы, без сомнений, будут иметь решающее значение. Мы должны продолжать оказывать максимальную помощь Украине. Шарль Мишель, глава Евросовета

ЕС считает справедливым и законным использование активов России для Украины.

Фото и видео: YouTube / European Commission