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Шарль Мишель заявил, что ближайшие недели будут решающими на Украине

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Глава Евросовета рассказал о поддержке Украины столько, сколько потребуется.

Шарль Мишель заявил, что ближайшие недели будут решающими на Украине. Соответствующее заявление сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Брюсселе глава Европейского совета. В мероприятии также принимали участие украинский президент Владимир Зеленским и главой Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Руководитель Евросовета призвал коллег по ЕС оказать киевскому режиму максимальную поддержку.

Мы понимаем, что ближайшие недели и месяцы, без сомнений, будут иметь решающее значение. Мы должны продолжать оказывать максимальную помощь Украине.

Шарль Мишель, глава Евросовета

ЕС считает справедливым и законным использование активов России для Украины.

Фото и видео: YouTube / European Commission

Теги: военная помощь, всу, евросовет, шарль мишель
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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