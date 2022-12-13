ЕС считает справедливым и законным использование активов России для Украины

Шарль Мишель рассказал о том, что средства уйдут на восстановление Украины.

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что ЕС готовит 10-й пакет санкций против РФ. В ходе совместной пресс-конференции с руководителем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и украинским президентом Владимиром Зеленским эксперт пояснил, что считает совершенно законным процессом заморозку и дальнейшую конфискацию активов Москвы, которые находятся на территории Евросоюза. Об этом спикер упомянул после проведенного саммита ЕС в Брюсселе. Мишель добавил, что деньги должны уйти на восстановление Украины от разрушений. Специалист добавил, что остается привержен дополнительному давлению на Кремль.

Что касается замороженных активов, это справедливо и законно, чтобы они были использованы на благо Украины, на восстановление Украины. Шарль Мишель, глава Евросовета

Глава Евросовета Мишель: лидеры стран ЕС договорятся об увеличении помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / European Commission