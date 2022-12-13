Глава Евросовета Мишель: лидеры стран ЕС договорятся об увеличении помощи Украине

Шарль Мишель приветствует в Брюсселе Владимира Зеленского.

Лидеры стран ЕС договорятся об увеличении помощи Украине.Соответствующее заявление глава Европейского совета Шарль Мишель сделал в ходе общения с местными журналистами, когда прибыл на специальное заседание саммита ЕС, проводимого в Брюсселе. Чиновник призвал коллег по региональному содружеству нарастить как военную так и политическую поддержку киевского режима.

Сейчас важно увеличить наши усилия по поддержке Украины, включая военную и политическую. В этой связи мы обсудим, какие инструменты мы можем здесь мобилизовать в ближайшие недели и месяцы. Шарль Мишель, глава Евросовета

Напомним, что российские дипломаты направляли странам-участницам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров рассказал прессе о том, что любые военные грузы для киевского режима станут законной целью для ликвидации Вооруженных сил РФ. По мнению Кремля, Североатлантический военный альянс продолжает "играть с огнем", так как занимается ухудшением обстановки в регионе и эскалацией конфликта. МИД РФ подчеркнул, что военная помощь Запада Киеву становится все более дальнобойной, поэтому географические задачи СВО отодвигаются от нынешней линии фронта все дальше.

В Евросовете заявили о заинтересованности в поддержке реформ на Украине.

Фото и видео: European Commission