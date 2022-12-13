В Евросовете заявили о заинтересованности в поддержке реформ на Украине

Шарль Мишель рассказал о помощи Брюсселя в евроинтеграции Киева в ЕС.

В Европейском совете заявили о заинтересованности Евросоюза в поддержке реформирования украинской системы. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с руководителем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Украины Владимиром Зеленским сделал глава Евросовета Шарль Мишель. Чиновник полагает, что помощь киевскому режиму в стремлении евроинтегрироваться в региональное содружество находится в сфере национальных интересов стран-участниц ЕС. По мнению иностранного гостя, Киев за последние месяцы проявляет необходимую политическую волю по организации подобных изменений внутри властей.

За несколько месяцев после предоставления статуса кандидата, уже были проведены реформы по усилению верховенства права и борьбе с коррупцией. Еще предстоит проделать путь, но давайте будем рядом для поддержки их искреннего желания. Шарль Мишель, глава Евросовета

Евросоюз хочет включить Украину в свою роуминг-зону как можно быстрее.

Фото и видео: YouTube / FRANCE 24