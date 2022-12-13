Евросоюз хочет включить Украину в свою роуминг-зону как можно быстрее

Шарль Мишель рассказал о поддержке Киева в сфере мобильной связи.

Евросоюз хочет включить Украину в собственную региональную роуминг-зону как можно быстрее. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с руководителем Европейской комиссии Урсулой фон Дер Ляйен и украинским президентом Владимиром Зеленским сделал глава Европейского совета Шарль Мишель. Мероприятие состоялось в Киеве по завершению проведения международного саммита "ЕС-Украина". Чиновник уточнил, что внутренние пользователи мобильной связи на территории ЕС не платят за роуминг. Данная мера действует до 2032 года.

Мы работаем над тем, чтобы включить Украину в европейскую роуминг-зону как можно быстрее. Шарль Мишель, глава Евросовета

Мишель анонсировал новые антироссийские санкции.

Фото и видео: YouTube / European Commission