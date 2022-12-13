Глава Евросовета рассказал о продолжающейся работе по оказанию давления на Москву со стороны Запада.

Глава Европейского совета Шарль Мишель анонсировал новые антироссийские санкции, которые попадут в десятый общеевропейский пакет. Информацией чиновник поделился с журналистами французского телеканала по завершению международного саммите в Киеве "ЕС-Украина". Гость эфира пояснил, что руководство Евросоюза продолжает работать над антироссийскими ограничениями.

Мы уже приняли девять пакетов санкций, и мы продолжим работать над дальнейшими санкциями, включая следующий десятый пакет. Шарль Мишель, глава Евросовета

В официальном заявлении по итогам мероприятия также указывается, что ЕС и Украина призывают все страны присоединиться к западным санкциям, вводимым против Москвы. Коллеги стремятся работать над формированием подходов по борьбе с обходом санкционного давления.

Глава Евросовета заявил о растущих сложностях с принятием санкций против России.

Фото и видео: YouTube / FRANCE 24 English