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Глава Евросовета заявил о растущих сложностях с принятием санкций против России

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Шарль Мишель призвал страны присоединяться к западным ограничениям против Москвы.

Глава Евросовета заявил о растущих сложностях с принятием санкций против России. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своего рабочего визита в Киев. Его слова приводят журналисты из информационного агентства The Bloomberg. Шарль Мишель отметил, что ограничения и запреты в отношении Москвы должны быть усилены, а к ним - присоединиться еще большее количество стран.

Каждая дискуссия о санкциях намного сложнее предыдущей.

Шарль Мишель, глава Евросовета

Напомним, что руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что санкции ЕС "погрузят экономику РФ в рецессию на десятилетия". На текущий момент Брюссель ввел девять антироссийских пакетов экономических и индивидуальных блокировок с февраля 2022 года. 

Глава Евросовета высказался за предоставление Украине как можно большего количества танков.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: евросовет, санкции, шарль мишель
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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