Шарль Мишель поддержал Владимира Зеленского по требованиям отправки ВСУ танков.

Глава Евросовета высказался за предоставление Украине как можно большего количества танков и как можно быстрее осуществить эти поставки. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделал Шарль Мишель, который находится с рабочим визитом в Киеве.

Мы очень решительно настроены убедить страны-члены ЕС дать эти танки, и я уже говорил вчера в Европарламенте, что танки и оружие должны быть предоставлены чем быстрее, тем лучше. Шарль Мишель, глава Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несколько стран из европейского региона готовы предоставить киевскому режиму танки Leopard немецкого производства, но не сделали этого, потому что не получили разрешения от Германии.

Мишель заявил, что безопасная Европа невозможна без независимой и безопасной Украины.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України