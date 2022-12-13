Глава Евросовета выступил в Верховной Раде.

Мишель заявил, что безопасная Европа невозможна без независимой и безопасной Украины. Соответствующее заявление глава Европейского совета сделал в ходе своего выступления на площадке Верховной Рады (украинского парламента). Мероприятие состоялось во время рабочей поездки европейского чиновника в Киев. Шарль Мишель уверен, что однажды украинец возглавит Еврокомиссию, Евросовет или Европарламент. Гость пояснил, что такова его мечта.

Я абсолютно убежден, что более светлое будущее ждет нас всех. Будущее в составе ЕС, будущее в мире и процветании. Не может быть никакой независимой и безопасной Европы без независимой и безопасной Украины. Шарль Мишель, глава Евросовета

Шарль Мишель добавил, что Евросоюз - это Украина, а Украина - это Евросоюз. Глава Евросовета поддержал поставки танков на Украину.

Фото и видео: Twitter (нежелательная в России организация) / Charles Michel